These shops in Astoria are open for businesses

While the phase one reopening of New York City saw some retail, construction and manufacturing businesses open their doors on Monday, many businesses continue to operate at a limited capacity in Queens and won’t reopen until further phases of reopening begin.

See a list of various businesses, food services and health services that are open in Astoria.

Businesses

Atlas Glass (32-24 Steinway St., 718-728-7874)

Bank of America ATM (30-01 Steinway St., 844-401-8500)

Bank of America ATM (31-81 Steinway St., 718-932-7122)

Chase Bank (32-12 Steinway St., 718-204-1831)

Investors Bank (28-46 Steinway St., 718-956-2100)

Popular Bank (28-36 Steinway St., 718-726-8913)

TD Bank 31-90 Steinway St., 718-269-6000

Spectrum (28-56 Steinway St., 888-406-7063)

AT&T (30-67 Steinway St., 718-204-1941)

MetroPCS (30-23 Steinway St., 718-887-8042)

MetroPCS (32-70 Steinway St., 718-864-3300)

Sprint (30-30 Steinway St., 718-777-6504)

T-Mobile (30-46 Steinway St., 718-278-5804)

Top in Town Wireless (32-78 Steinway St., 718-267-8874)

Igreja Universal Astoria (31-52 Steinway St., 347-349-6102)

Salsa in Queens (34-27 Steinway St., 347-669-3589, online classes only)

Metropolitan Lumber (34-35 Steinway St. 718-392-4441)

Schatz Home Decorating Center (28-31 Steinway St., 718-721-0777)

Straus Paint & Hardware Co. (28-09 Steinway St., 718-728-3020)

Community Brokerage, Inc. (32-26 Steinway St., 718-545-9098)

FedEx Office (31-46 Steinway St., 718-721-4963)

The UPS Store (28-24 Steinway St., 718-204-7770)

GEM Pawnbrokers (28-07 Steinway St., 718-721-0058)

Astoria Animal Hospital (30-80 Steinway St., 917-396-4296)

Pet Club (30-28 Steinway St., 718-278-6921)

Steinway Court Veterinarian (32-41R Steinway St., 718-728-6921)

US Pets II-Discount Pet Shop (31-50 Steinway St., 718-545-7387)

Food Universe Marketplace (34-14 Steinway St., 929-328-0547)

A&M Paralegal & Taxes (34-27 Steinway St., 718-752-0303)

Jackson Hewitt Tax Service (28-17 Steinway St., 718-932-4000)

Tax Code (28-30 Steinway St., 718-777-0199)

Astoria Cigar & Candy Corner (28-65 Steinway St., 718-932-0236)

Dollar Tree (32-61/69 Steinway St., 718-289-7195)

Modern .99 Cents Best Deal (28-29 Steinway St., 718-626-3688)

Steinway Mini Mall (28-41 Steinway St., 646-286-1691)

Cypriana Wine & Liquor (38-12 28th Ave., 718-278-3400)

Muho Wine & Liquor (28-11 Steinway St., 718-777-2122)

Steinway Wine & Liquors (30-95 Steinway St., 718-433-9486)

NAPA Auto Parts (35-34 11th St., 718-726-4100)

Titan Foods (25-56 31st St., 718-626-7771, Open & Delivery)

Costco Wholesale (3250 Vernon Blvd., 718-267-3680, Open)

Food

:3Coffee 100% Café de Colombia (30-27 Steinway St., 347-418-2906)

NYC Love Street Coffee (32-30 Steinway St., 212-786-2040)

Addy’s Barbeque (30-94 Steinway St., 718-433-9568)

BRIK Bar Lounge & Kitchen (32-16 Steinway St., 718-267-2745)

Chipotle (31-73 Steinway St., 347-448-5619)

El Basurero Restaurant/Bar (32-17 Steinway St., 718-545-7077)

Gyro Uno (28-01 Steinway St., 718-274-4870)

KFC (30-42 Steinway St., 718-267-2222)

La Vecina Homemade Arepas (30-66 Steinway St., 718-433-9399)

Latin Cabana Restaurant (34-15 Steinway St., 718-729-3900)

Lite Bites & Grill (31-91 Steinway St., 718-728-1133)

Mama’s Empanadas (32-41 Steinway St., 718-626-1272)

McDonald’s (31-67 Steinway St., 718-267-1343)

Mini Star Restaurant (30-02 Steinway St., 718-728-9572)

Rizzo’s Pizza (30-13 Steinway St., 718-721-9862)

Steinway Coffee Shop (34-10 Steinway St., 718-729-9595)

Steinway Pizza & Restaurant (31-51 Steinway St., 718-274-4250)

WING-STOP (31-14 Steinway St., 718-777-9464)

Blue Island Fish Market (28-19 Steinway St., 718-728-0627)

Fitrition Juice Bar (30-09 Steinway St., 718-440-9268)

Uncle Drink (32-55 Steinway St., 646-515-9688)

Fatima’s Halal Kitchen (25-25 Broadway., 718-278-0080 Takeout and Delivery)

Brooklyn Bagel & Coffee Company (35-05 Broadway, Takeout and Delivery)

District Saigon (37-15 Broadway, 718-956-0007 Takeout & Delivery)

Applebee’s Grill + Bar (38-01 35th Ave., 718-943-7404 Takeout & Delivery)

Popeyes Louisiana Kitchen (33-18 21st St., 347-531-0906 Takeout & Delivery)

Piccola Venezia (42-01 28th St., 718-721-8470 Takeout)

Neptune Diner (31-05 Astoria Blvd., 718-278-4853 Takeout & Delivery)

Basil Brick Oven Pizza (28-17 Astoria Blvd., 718-204-1205)

Starbucks Coffee Shop (30-18 Astoria Blvd., 718-278-1518 Takeout & Delivery)

HinoMaru Ramen (33-18 Ditmars Blvd., 718-777-0228 Takeout & Delivery)

Rice K (29-21 23rd Ave., 718-606-8508 Takeout & Delivery)

Health Services

NXT Sports Nutrition (28-03 Steinway St., 347-808-7222)

The Vitamin Shoppe (31-26 Steinway St., 718-545-0444)

Advanced Dental Concepts (28-06 Steinway St., 718-932-8880)

CITYMD (31-11 Steinway St., 718-475-2345)

Fast Medical (32-35 Steinway St., 718-726-6563)

Pediatric Clinic at Steinway (32-78 Steinway St., 718-204 8448)

Steinway Dental PC (28-18 Steinway St., 718-626-9800)

Steinway Family Dental Center (32-50 Steinway St., 718-728-3314)

The Dermatology Specialists (31-79 Steinway St., 212-385-3700)

UMD Astoria Urgent Care (32-74 Steinway St., 718-721-0101)

USA Vein Clinics (30-33 Steinway St., 718-301-1100)

Athena’s Pharmacy (32-84 Steinway St., 718-204-7867)

CVS Pharmacy (30-97 Steinway St., 718-626-2712)

Duane Reade (28-58 Steinway St., 718-278-1402)

Health Hub Pharmacy (30-29 Steinway St., 718-278-5003)

Organic Chemists Pharmacy (28-15 Steinway St., 718-585-3095)

Rite Aid (32-87 Steinway St., 718-278-2100)

This list was provided by the Central Astoria Local Development Corporation.