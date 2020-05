These businesses on Jamaica Avenue are still open

Sign up for our COVID-19 newsletter to stay up-to-date on the latest coronavirus news throughout New York City

While non-essential businesses may be closed due to the COVID-19 pandemic, a handful of businesses remain open on Jamaica Avenue.

Check out which eateries and essential businesses are open on the list below:

Eateries

Texas Chicken & Burgers (147-12 Jamaica Ave., Doordash, Postmates, Takeout, 718-298-5900)

Plantain Werkes (147-21 Jamaica Ave., Takeout, 718-480-6396)

Mi Tierra ( 149-15 Jamaica Ave., Takeout, 718-480-3484)

El Encanto Centroamericano Restaurant Inc. (149-12 Jamaica Ave., Delivery, Takeout, 718-262-9799)

Puerto Plata (149-19 Jamaica Ave., 718-526-1126)

Matty’s Deli (149-27 Jamaica Ave., Takeout, 718-657-3354)

Wendy’s (155-33 Jamaica Ave., Seamless, Grubhub, Doordash, Wendy’s, Takeout, 718-291-1008)

McDonald’s (159-01 Jamaica Ave., Seamless, Grubhub, Doordash, Uber Eats, Takeout, 718-526-3725)

Dunkin’ Donuts (159-02 Jamaica Ave., Takeout, 718-206-3593)

Burger King (159-29 Jamaica Ave., Seamless, Grubhub, Doordash, Postmates, Takeout, 347-474-7251)

Taco Bell/Pizza Hut (160-01 Jamaica Ave., Seamless, Grubhub, Taco Bell, Takeout, 718-297-7292)

Chipotle Mexican Grill (160-02 Jamaica Ave., Doordash, Postmates, Chipotle, Takeout, 718-658-4609)

Hook & Reel Cajun Seafood & Bar (161-21 Jamaica Avenue, Grubhub, Takeout, 718-297-3560)

Margarita Pizza (163-08 Jamaica Ave., Takeout, 718-657-5780)

Golden Krust (165-10 Jamaica Ave., Doordash, Takeout, 718-526-2008)

Dunkin’ Donuts (168-04 Jamaica Ave., Seamless, Grubhub, Dunkin’, Takeout, 347-499-3931)

Jamaica Gourmet Deli (168-34 Jamaica Ave., Takeout, 718-206-2146)

Subway (92-17 Parsons Blvd., Takeout, 718-206-3593)

Other Essential Businesses

Health & Comfort Pharmacy (147-16 Jamaica Ave., Delivery, Pick-up, 718-262-8777)

H&K Jamaica Liquor (149-17 Jamaica Ave., Pick-up, 718-487-4835)

Jackpot Savings (148-17 Jamaica Ave., 718-298-5887)

Medical Center (148-21 Jamaica Ave., 718-487-3311)

Food World (148-35 Jamaica Ave., Delivery, Pick-up, 718-657-4689)

MediSys Family Care Center (149-18 Jamaica Ave., 718-523-5500)

The UPS Store (153-01 Jamaica Ave., 718-658-7000)

Chase ATM (159-17 Jamaica Ave.)

Walgreens (159-34 Jamaica Ave., 718-658-7998)

Chase Bank (161-10 Jamaica Ave., 718-658-1537)

GNC (161-11 Jamaica Ave., 718-739-3584)

City MD (162-21 Jamaica Ave., 718-571-9116)

Bank of America ATM (164-18 Jamaica Ave.)

Quest Diagnostics (166-24 Jamaica Ave., 718-291-4022)

AG Urgent Care (168-12 Jamaica Ave., 718-650-5553)

The Doctors Building (168-20 Jamaica Ave., 718-739-5454)

Medical Center (168-36 Jamaica Ave., 718-657-0412)

Original Herbal Remedies (92-20 Union Hall St., Delivery, Pick-up, 718-523-7704)

Bank of America (90-53 Sutphin Blvd., 347-592-2940)

This list was provided by the Jamaica Center Business Improvement District.